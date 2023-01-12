Однак тепер партнери України готові надавати й сучасні танки, які допоможуть ефективно вести боротьбу проти росіян. Про десять найкращих з них розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов, пише 24 Канал.

До теми Польща передасть Україні танки Leopard: Катков розповів, які можливості це відкриває

10 найкращих танків світу

Олег Жданов не лише назвав кожен танк, а й описав їхні характеристики. Тож рейтинг з першого по десяте місце виглядає так:

німецький танк Leopard 2, танк Південної Кореї К2 "Чорна пантера", американський M1A2 SEP, британський Challenger, російський Т-14 "Армата", ізраїльський танк "Меркава", японський танк Тип 10, французський Leclerc, російський Т-90 "Володимир", українська бойова машина "Оплот".

Короткі технічні характеристики танків

Назва танку Бойова маса Двигун Швидкість по шосе На озброєнні з... Додаткові відомості Leopard 2 68 тонн 1500 к.с. до 72 км/год 2014 року 120 мм гладкоствольна гармата К2 "Чорна пантера" 55 тонн 1500 к.с. до 70 км/год. 2008 року M1A2 SEP 63 тонни 1500 к.с. до 70 км/год 1999 року Challenger 63 тонни 1200 к.с. 56 км/год 1995 року 120 мм нарізна гармата Т-14 "Армата" 48 тонн 1350, 1500 та 1800 к.с. 80-90 км/год - "Меркава" 65 тонн 1500 к.с. 60 км/год 1979 року Тип 10 44 тонни 1200 к.с. 70 км/год 2012 року Leclerc 55 тонн 1500 к.с. 71 км/год 1992 року Т-90 "Володимир" 46 тонн 840 к.с. 60 км/год 1992 року "Оплот" 51 тонна 1200 к.с. До 70 км/год 2009 року Екіпаж – 3 людини

Цікаві відомості про деякі танки

Олег Жданов також коротко розповів деталі про деякі з цих танків. Зокрема цікаво, що рейтинг найкращих танків світу закриває вітчизняна розробка Харківського бюро машинобудування. Також військовий експерт наголосив, що не один з цих танків, які взяли на озброєння доволі давно, були модернізовані.

До теми Можуть врятувати життя: чим німецькі Leopard кращі, ніж радянські танки

Цікаво й відзначити російський танк Т-14 "Армата", адже він значною мірою – продукт пропаганди. Річ у тім, що характеристики цього танку, який включили у рейтинг найкращих світу, достеменно невідомі. Наприклад, зазначаються три різні характеристики потужності двигуна.

Також росіяни заявили, що броню їхньої розробки не можуть пробити ані ЗРК Javelin, ані ЗРК Spike, хоча, як відомо, "Джавеліни" в руках українців пробивали усе, що Росія викотила на поле бою. Ба більше, цей танк ніколи не був взятий на озброєння. Він провалив випробування та у 2021 році проєкт був закритий.

Чому його включили (до рейтингу – 24 канал)? Я думаю, за наполяганням Росії. Бачите, що робить пропаганда: Росія так розкрутила цей танк,

– сказав Жданов.

Звісно, відзначив він й лідера рейтингу, Leopard 2 у версії А7. Цей танк цікавий, зокрема, тим, що на його озброєнні знаходиться 120 мм гладкоствольна гармата, прицільна дальність якої може сягати 7 кілометрів, а скорострільність – до 8 пострілів у хвилину.

Ці танки – хороші зразки військової промисловості, однак Олег Жданов відзначив й цікавий нюанс. Річ у тім, що в Україні наразі використовуються переважно легкі танки до 50 тонн. "Враховуючи наші грунти, невідомо, як би такі важкі танки змогли б ним рухатися", – підкреслив він.