Однако теперь партнеры Украины готовы предоставлять и современные танки, которые помогут эффективно вести борьбу против россиян. О десяти лучших из них рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов, пишет 24 Канал.
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10 лучших танков мира
Олег Жданов не только назвал каждый танк, но описал их характеристики. Так что рейтинг с первого по десятое место выглядит так:
- немецкий танк Leopard 2,
- танк Южной Кореи К2 "Черная пантера",
- американский M1A2 SEP,
- британский Challenger,
- российский Т-14 "Армата",
- израильский танк "Меркава",
- японский танк Тип 10,
- французский Leclerc,
- российский Т-90 "Владимир",
- украинская боевая машина "Оплот".
Краткие технические характеристики танков
|Название танка
|Боевая масса
|Двигатель
|Скорость по шоссе
|На вооружении с...
|Дополнительная информация
|Leopard 2
|68 тонн
|1500 л.с.
|до 72 км/ч
|2014 года
|120 мм гладкоствольная пушка
|К2 "Черная пантера"
|55 тонн
|1500 л.с.
|до 70 км/ч.
|2008 года
|M1A2 SEP
|63 тонны
|1500 л.с.
|до 70 км/ч
|1999 года
|Challenger
|63 тонны
|1200 л.с.
|56 км/ч
|1995 года
|120 мм нарезная пушка
|Т-14 "Армата"
|48 тонн
|1350, 1500 и 1800 л.
|80-90 км/ч
|-
|"Мерково"
|65 тонн
|1500 л.с.
|60 км/ч
|1979 года
|Тип 10
|44 тонны
|1200 л.с.
|70 км/ч
|2012 года
|Leclerc
|55 тонн
|1500 л.с.
|71 км/ч
|1992 года
|Т-90 "Владимир"
|46 тонн
|840 л.с.
|60 км/ч
|1992 года
|"Оплот"
|51 тонна
|1200 л.с.
|До 70 км/ч
|2009 года
|Экипаж – 3 человека
Интересные сведения о некоторых танках
Олег Жданов также кратко рассказал о некоторых из этих танков. В частности, интересно, что рейтинг лучших танков мира закрывает отечественная разработка Харьковского бюро машиностроения. Также военный эксперт подчеркнул, что не один из этих танков, взятых на вооружение достаточно давно, были модернизированы.
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Интересно и отметить российский танк Т-14 "Армата", ведь он в значительной степени – продукт пропаганды. Дело в том, что характеристики этого танка, который включили в рейтинг лучших мира, неизвестны. Например, указываются три разных характеристики мощности двигателя.
Также россияне заявили, что броню их разработки не могут пробить ни ЗРК Javelin, ни ЗРК Spike, хотя "Джавелины" в руках украинцев пробивали все, что Россия выкатила на поле боя. Более того, этот танк никогда не был взят на вооружение. Он провалил испытания и в 2021 году был закрыт.
Почему его включили (в рейтинг – 24 канал)? Я думаю, по настоянию России. Видите, что делает пропаганда: Россия так раскрутила этот танк,
– сказал Жданов.
Конечно, отметил он и лидера рейтинга, Leopard 2 в версии А7. Этот танк интересен, в частности, тем, что на его вооружении находится 120 мм гладкоствольная пушка, прицельная дальность которой может достигать 7 километров, а скорострельность – до 8 выстрелов в минуту.
Эти танки – хорошие образцы военной промышленности, однако Олег Жданов отметил интересный нюанс. Дело в том, что в Украине используются преимущественно легкие танки до 50 тонн. "Учитывая наши грунты, неизвестно, как бы такие тяжелые танки смогли бы по ним двигаться", – подчеркнул он.