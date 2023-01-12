Однако теперь партнеры Украины готовы предоставлять и современные танки, которые помогут эффективно вести борьбу против россиян. О десяти лучших из них рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов, пишет 24 Канал.

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10 лучших танков мира

Олег Жданов не только назвал каждый танк, но описал их характеристики. Так что рейтинг с первого по десятое место выглядит так:

немецкий танк Leopard 2, танк Южной Кореи К2 "Черная пантера", американский M1A2 SEP, британский Challenger, российский Т-14 "Армата", израильский танк "Меркава", японский танк Тип 10, французский Leclerc, российский Т-90 "Владимир", украинская боевая машина "Оплот".

Краткие технические характеристики танков

Название танка Боевая масса Двигатель Скорость по шоссе На вооружении с... Дополнительная информация Leopard 2 68 тонн 1500 л.с. до 72 км/ч 2014 года 120 мм гладкоствольная пушка К2 "Черная пантера" 55 тонн 1500 л.с. до 70 км/ч. 2008 года M1A2 SEP 63 тонны 1500 л.с. до 70 км/ч 1999 года Challenger 63 тонны 1200 л.с. 56 км/ч 1995 года 120 мм нарезная пушка Т-14 "Армата" 48 тонн 1350, 1500 и 1800 л. 80-90 км/ч - "Мерково" 65 тонн 1500 л.с. 60 км/ч 1979 года Тип 10 44 тонны 1200 л.с. 70 км/ч 2012 года Leclerc 55 тонн 1500 л.с. 71 км/ч 1992 года Т-90 "Владимир" 46 тонн 840 л.с. 60 км/ч 1992 года "Оплот" 51 тонна 1200 л.с. До 70 км/ч 2009 года Экипаж – 3 человека

Интересные сведения о некоторых танках

Олег Жданов также кратко рассказал о некоторых из этих танков. В частности, интересно, что рейтинг лучших танков мира закрывает отечественная разработка Харьковского бюро машиностроения. Также военный эксперт подчеркнул, что не один из этих танков, взятых на вооружение достаточно давно, были модернизированы.

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Интересно и отметить российский танк Т-14 "Армата", ведь он в значительной степени – продукт пропаганды. Дело в том, что характеристики этого танка, который включили в рейтинг лучших мира, неизвестны. Например, указываются три разных характеристики мощности двигателя.

Также россияне заявили, что броню их разработки не могут пробить ни ЗРК Javelin, ни ЗРК Spike, хотя "Джавелины" в руках украинцев пробивали все, что Россия выкатила на поле боя. Более того, этот танк никогда не был взят на вооружение. Он провалил испытания и в 2021 году был закрыт.

Почему его включили (в рейтинг – 24 канал)? Я думаю, по настоянию России. Видите, что делает пропаганда: Россия так раскрутила этот танк,

– сказал Жданов.

Конечно, отметил он и лидера рейтинга, Leopard 2 в версии А7. Этот танк интересен, в частности, тем, что на его вооружении находится 120 мм гладкоствольная пушка, прицельная дальность которой может достигать 7 километров, а скорострельность – до 8 выстрелов в минуту.

Эти танки – хорошие образцы военной промышленности, однако Олег Жданов отметил интересный нюанс. Дело в том, что в Украине используются преимущественно легкие танки до 50 тонн. "Учитывая наши грунты, неизвестно, как бы такие тяжелые танки смогли бы по ним двигаться", – подчеркнул он.