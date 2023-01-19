Некоторые эксперты отмечают, что танки Т-14 "Армата" являются одними из самых мощных в мире, но беда в том, что их официально еще нет на вооружении во "второй армии мира" в достаточном количестве и качестве. Вероятно, Россия из-за нехватки вооружения рассматривает возможность перекидывания на фронт этой военной техники.

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Применение "Арматы" может быть рискованным решением

По словам британских разведчиков, в конце декабря 2022 Т-14 зафиксировали на одном из южных полигонов вражеского государства. Это и наталкивает на мысль, что Путин может приказать использовать это вооружение на территории нашего государства.

Это произошло после того, как проправительственные российские СМИ утверждали, что Т-14 готовятся к развертыванию. Однако пока неясно, переместила ли Россия еще этот тип танков в Украину,

– отметили в Лондоне.

В то же время, там констатировали, что любое развертывание Т-14, очевидно, будет рискованным решением для России. Собственно если Кремль и перебросит эти танки в Украину, то, скорее всего, в пропагандистских целях. Мол, "посмотрите, какую разработку мы используем".

Количество единиц такой военной техники, которая будет переброшена на фронт, вероятно, будет насчитывать всего несколько десятков. И, очевидно, командиры не позволят использовать Т-14 на полную мощность из-за рисков.

Дополнительным вызовом для России является отладка своей логистической цепи для Т-14, поскольку она больше и тяжелее других российских танков.

– пишут в МО Британии.

Что нужно знать о российских танках Т-14 В течение 11 лет вражеские инженеры занимались разработкой этих танков, однако этот процесс происходил с задержками конечных сроков, сокращением планируемого размера количества техники и сообщениями о проблемах с производством. По словам пропагандистов, танки могут в 95% случаев отбивать выстрелы из ручных противотанковых гранатометов, а также разрушать современные подкалиберные противотанковые снаряды. Боевая масса одного танка составляет 46,8 тонны. Россияне утверждают, что он может разгоняться до 90 километров в час.



Танк Т-14 на параде в Москве / Фото из российских СМИ

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