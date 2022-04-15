Так, в Генеральном штабе ВСУ показали очередное красноречивое видео. На нем можно увидеть, как украинские военные превращают в металлолом очередную российскую машину смерти.

Читайте также Украинские военные показали яркое видео, как с помощью дронов уничтожали вражеские танки

Украинский БТР уничтожил вражеский танк

На видео можно увидеть, как украинский БТР пускает очередь по российскому танку. Уже через какие-то секунды машина оккупантов не выдерживает давления и взрывается. Такие фейерверки нам нравятся.

Смотрите, как украинский БТР взорвал российский танк:

Но справедливости ради отметим, что у российских захватчиков все еще много подобной техники. Так что радоваться рано. В то же время, подчеркнем, что каждая подбитая, уничтоженная или отобранная у врагов машина позволяет спасти жизнь украинцев. Так что держим кулачки за наших бойцов, которые дают жару незваным гостям.

Новые колоссальные потери врага по состоянию на 14 апреля: смотрите видео