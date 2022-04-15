Так, у Генеральному штабі ЗСУ показали чергове промовисте відео. На ньому можна побачити, як українські військові перетворюють на брухт чергову російську машину смерті.

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Український БТР знищив ворожий танк

На відео можна побачити, як український БТР випускає чергу по російському танку. Уже за якісь секунди машина окупантів не витримує тиску та вибухає. Такі феєрверки нам до вподоби.

Дивіться, як український БТР підірвав російський танк:

Але задля справедливості зазначимо, що в російських загарбників усе ще багато подібної техніки. Тож радіти рано. Водночас підкреслимо, що кожна підбита, знищена або відібрана у ворогів машина дозволяє врятувати життя українців. Тож тримаємо кулачки за наших бійців, які дають жару непроханим гостям.

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