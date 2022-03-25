Видео уничтожения танка оккупантов опубликовали бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

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На нем опубликован меткий выстрел противотанкистов бригады.

Видео уничтожения российского танка

Стоит отметить, что с начала войны России против Украины украинские военные уничтожили 561 танк врага.

При этом количество танков у украинской армии за это время возросло. И все благодаря россиянам. Украинцам удалось захватить как минимум 117 российских танков, которые теперь используются ВСУ. Зато наши потери составляют 74 танка.