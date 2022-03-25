Відео знищення танка окупантів опублікували бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

До теми "Тепер йому точно п**да": протитанкісти ЗСУ яскраво знищили російську техніку

На ньому опублікований влучний постріл протитанкістів бригади.

Відео знищення російського танка

Варто зазначити, що з початку війни Росії проти України, українські військові знизили 561 танк ворога.

При цьому кількість танків в української армії за цей час зросла. І все завдяки росіянам. Українцям вдалося захопити як мінімум 117 російських танків, які тепер використовуються ЗСУ. Натомість наші втрати становлять 74 танки.