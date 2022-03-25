Про нові втрати ворога свідчить відео, опубліковане Генеральним штабом Збройних Сил України.

Цікаво Українська ППО збила 2 ворожі літаки та 2 безпілотники

Протитанкісти ЗСУ яскраво знищили російську техніку

Втрати російських окупантів невпинно ростуть. Тим часом українська армія отримує все більше ворожої техніки.

Протитанкісти Сухопутні війська ЗС України та Територіальна оборона ЗС України продовжують бойову роботу зі знищення бронетехніки ворога,

– зазначили у Генштабі.

Крім того, наші війська пообіцяли, що буде продовження.

Протитанкісти ЗСУ ліквідовують техніку ворога 18+: дивіться відео

Зауважимо, українські військові та представники територіальної оборони вже понад місяць нещадно знищують всю ворожу техніку, яка трапляється їм на шляху, а також збирають "трофеї".