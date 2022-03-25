О новых потерях врага свидетельствует видео, опубликованное Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины.
Интересно Украинская ПВО сбила 2 вражеских самолета и 2 беспилотника
Противотанкисты ВСУ ярко уничтожили российскую технику
Потери российских оккупантов неустанно растут. Тем временем украинская армия получает все больше вражеской техники.
Противотанкисты Сухопутных войск ВС Украины и территориальная оборона ВС Украины продолжают боевую работу по уничтожению бронетехники врага,
– отметили в Генштабе.
Кроме того, наши войска пообещали, что будет продолжение.
Противотанкисты ВСУ ликвидируют технику врага 18+: смотрите видео
Отметим, украинские военные и представители территориальной обороны уже больше месяца нещадно уничтожают всю вражескую технику, которая попадается им на пути, а также собирают "трофеи".