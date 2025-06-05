На поле боя ему удалось побыть всего полчаса. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 63 ОМБр.

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ВСУ уничтожили российский танк

Украинские военные уничтожили российский танк, как только он появился на поле боя. Тот даже не успел сделать ни одного выстрела.

Испортили россиянам праздник – они наконец решились вывести танк на поле боя, но тот прожил всего полчаса, даже выстрелить не успел,

– прокомментировали защитники.

Бойцы 63 ОМБр опубликовали момент уничтожения очередной единицы российской техники, ненужной на украинских землях.

ВСУ уничтожили российский танк: смотрите видео

В бригаде рассказали, что их разведка зафиксировала танк. По нему начала работать артиллерия, а закончили – пилоты ББС.

К слову, за последние сутки Россия потеряла более 220 единиц техники и вооружения, а также 930 военнослужащих.