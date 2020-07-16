Волонтеры зафиксировали на Донбассе российский бронеавтомобиль "Тигр". Похоже, что он был оборудован комплексом, который осуществляет воздушную разведку, и выполнял на оккупированной территории специальные задачи.

Волонтеры предполагают, что эта модификация "Тигра" является образцом современного разведывательного комплекса МК-БЛА-01, пишет InformNapalm.

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На это указывают отсутствие на крыше люка для личного состава, отсутствие вооружения или дополнительных элементов, а также наличие рядом с ним элементов, похожих на спутниковую антенну.

Волонтеры исследовали видеокадры, провели геолокационную привязку и определили точные координаты размещения. Это вблизи железнодорожного пути в селе Спартак оккупированной части Донецкой области. Оттуда боевики вели огонь во время боев за Донецкий аэропорт.

Российский "Тигр" зафиксировали на Донбассе 8 июля. Что интересно, уже на следующий день штаб Операции Объединенных сил сообщил об уничтожении одного такого. Впрочем, пока не известно, идет ли речь об одном и том же автомобиле.

На Донбассе зафиксировали российский "Тигр": смотрите видео

Местоположение "Тигра" в оккупированном селе Спартак: карта

Что известно о бронеавтомобиле "Тигр"