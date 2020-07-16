Волонтери зафіксували на Донбасі російський бронеавтомобіль "Тигр". Схоже, що він був обладнаний комплексом, що здійснює повітряну розвідку, й виконував на окупованій території спеціальні завдання.

Волонтери припускають, що ця модифікація "Тигра" є зразком сучасного розвідувального комплексу МК-БЛА-01, пише InformNapalm.

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На це вказують відсутність на даху люка для особового складу, відсутність озброєння чи додаткових елементів, а також наявність поряд з ним елементів, схожих на супутникову антену.

Волонтери дослідили відеокадри, провели геолокаційну прив'язку й визначили точні координати розміщення. Це поблизу залізничної колії в селі Спартак окупованої частини Донецької області. Звідти бойовики вели вогонь під час боїв зо Донецький аеропорт.

Російський "Тигр" зафіксували на Донбасі 8 липня. Що цікаво, вже наступного дня штаб Операції Об'єднаних сил повідомив про знищення одного таку. Втім наразі не відомо, чи мовиться про один і той же автомобіль.

На Донбасі зафіксували російський "Тигр": дивіться відео

Місце розташування "Тигра" в окупованому селі Спартак: карта

Що відомо про бронеавтомобіль "Тигр"