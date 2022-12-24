Российские изверги обстреляли Херсон около 11:00. Враг ударил по жилому району города. Сразу вспыхнули 6 автомобилей.

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Огонь тушили в течение 40 минут.

Юрий Соболевский – заместитель председателя Херсонского областного совета – сообщил, что россияне ударили по гражданским. В частности, обстреляли "Сильпо". Там не было никаких военных целей.

Соболевский добавил, что проходил по улице за 10 минут до обстрела.

Там не было военных целей. Там были мирные люди, каждый из которых жил своей жизнью, занимался своим делом. Девушка продавала стартовые пакеты одного из мобильных операторов, несколько человек что-то выгружали из припаркованного грузового автомобиля, прохожие. Пока не прилетели российские ракеты,

– рассказал Соболевский.

В Херсонской ОВА показали жуткие кадры

В Херсонской ОВА рассказали, что россияне ударили по центру города в канун Рождества. Враг атаковал места, где находились больше всего людей. Россияне атаковали рынок, торговый центр, жилые дома, админздания.

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Погибли не менее 7 человек. Пострадали – 58 херсонцев. Из них 18 – находятся в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь. Правоохранители расследуют теракт.