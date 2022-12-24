Російські нелюди обстріляли Херсон близько 11:00. Ворог вдарив по житловому району міста. Відразу спалахнули 6 автомобілів.

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Ліквідовували пожежі упродовж 40 хвилин.

Юрій Соболевський – заступник голови Херсонської обласної ради – повідомив, що росіяни вдарили по цивільних. Зокрема, обстріляли "Сільпо". Там не було жодних військових цілей.

Соболевський додав, що проходив вулицею за 10 хвилин до обстрілу.

Там не було військових цілей. Там були мирні люди, кожен із яких жив своїм життям, займався своєю справою. Дівчина продавала стартові пакети одного з мобільних операторів, кілька людей щось вивантажували з припаркованого вантажного автомобіля, перехожі. Поки не прилетіли російські ракети,

– розповів Соболевський.

У Херсонській ОВА показали моторошні кадри

У Херсонській ОВА розповіли, що росіяни вдарили по центру міста напередодні Різдва. Ворог атакував місця, де перебували найбільше людей. Росіяни атакували ринок, торговельний центр, житлові будинки, адмінбудівлі.

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Загинули щонайменше 7 людей. Постраждали – 58 херсонців. З них 18 – перебувають у важкому стані. Лікарі борються за їхнє життя. Правоохоронці розслідують теракт.