Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского. По его словам, сейчас на месте обстрела идет спасательная операция.

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Зеленский рассказал о последствиях удара по Сумам

Владимир Зеленский сообщил, что враг атаковал СТО в Сумах, также в результате удара были повреждены дом и детский сад рядом.

Два человека, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким. Вероятно, под завалами есть еще человек,

– сказал президент.

По предварительной информации, россияне совершили обстрел из ракетной системы залпового огня. Зеленский подчеркнул, что защититься от этого реально только уничтожением российского оружия, российских пусковых установок на российской территории.

Именно поэтому для нас столь важна возможность наносить удары по российской территории. Это то единственное, что на сегодняшний день способно ограничить российский террор и вообще российскую возможность воевать,

– подытожил глава государства.

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.