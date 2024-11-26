Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського. За його словами, зараз на місці обстрілу триває рятувальна операція.

Читайте також Росіяни могли вдарити по Сумах забороненим боєприпасами з фосфором

Зеленський розповів про наслідки удару по Сумах

Володимир Зеленський повідомив, що ворог атакував СТО в Сумах, також внаслідок удару були пошкоджені будинок і дитячий садок поруч.

Дві людини, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним та близьким. Ймовірно, під завалами є ще людина,

– сказав президент.

За попередньою інформацією, росіяни здійснили обстріл із ракетної системи залпового вогню. Зеленський наголосив, що захиститись від цього реально тільки знищенням російської зброї, російських пускових установок на російській же території.

Саме тому для нас настільки важлива можливість завдавати ударів по російській території. Це те єдине, що на сьогодні здатне обмежити російський терор і взагалі російську можливість воювати,

– підсумував глава держави.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.