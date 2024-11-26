Про імовірне застосування снарядів з фосфором повідомив заступник голови Сумської районної ради Володимир Біцак повідомив в ефірі "Новини. Live", інформує 24 Канал.

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За попередніми даними, по місту було завдано удару снарядом від РСЗВ "Торнадо", який міг містити фосфорний заряд. Це спричинило масштабні пожежі, зокрема постраждали будівля гуртожитку та промислова зона.

Пошкоджено також автомобілі та інфраструктуру одного з підприємств. Інформації про постраждалих наразі немає.

Снаряди з фосфором заборонені

Фосфорні боєприпаси містять білий фосфор, який під час горіння досягає температури до 1300 градусів. Ці снаряди спричиняють тяжкі опіки при контакті з шкірою та становлять серйозну загрозу для життя і здоров’я.

Важливо! Використання фосфорних снарядів заборонено міжнародними угодами, включно з Женевською конвенцією 1977 року та Протоколом Конвенції про конкретні види звичайної зброї 1980 року.

Що відомо про атаку

Близько 13:00 у Сумах після вибухів спалахнула багатоповерхівка. В Повітряних силах повідомляли про пуски КАБів на регіон. Крім того, було попередження про загрозу балістики.