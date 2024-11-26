О вероятном применении снарядов с фосфором сообщил заместитель председателя Сумского районного совета Владимир Бицак сообщил в эфире "Новости. Live", информирует 24 Канал.

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По предварительным данным, по городу был нанесен удар снарядом от РСЗО "Торнадо", который мог содержать фосфорный заряд. Это повлекло масштабные пожары, в частности пострадали здание общежития и промышленная зона.

Повреждены также автомобили и инфраструктура одного из предприятий. Информации о пострадавших пока нет.

Снаряды с фосфором запрещены

Фосфорные боеприпасы содержат белый фосфор, который во время горения достигает температуры до 1300 градусов. Эти снаряды вызывают тяжелые ожоги при контакте с кожей и представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья.

Важно! Использование фосфорных снарядов запрещено международными соглашениями, включая Женевскую конвенцию 1977 года и Протокол Конвенции о конкретных видах обычного оружия 1980 года.

Что известно об атаке

Около 13:00 в Сумах после взрывов вспыхнула многоэтажка. В Воздушных силах сообщали о пусках КАБов на регион. Кроме того, было предупреждение об угрозе баллистики.