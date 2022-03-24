Российский военный корабль утром произвел 5 выстрелов из бортовой артиллерии по Одесской области

Российские войска в свое время планировали высадиться в Одессе. Но их захватническим планам не суждено было сбыться. Так что они решили обстреливать регион с кораблей.

Утром 24 марта российские оккупанты произвели пять выстрелов из корабельной артиллерии в акватории Черного моря.

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Обстрелы были в сторону береговой полосы. Ни один из выстрелов не попал в цель.

Украинские военные такие обстрелы связывают с давлением на гражданское население региона.