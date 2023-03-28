В понедельник, 27 марта, в сети начало распространяться видео, на котором оккупант хочет подорвать противотанковую гранату РКГ-3. Из ролика понятно, что кончилось это для воина крайне плачевно.
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России не хватает нормального оружия
Как известно, эти боеприпасы имеют вес около 1,07 килограмма и достаточно опасны в эксплуатации и применении. К тому же, когда такая игрушка попадает в руки к представителю одной из "мощнейших армий в мире", то надеяться, что закончится это чем-то хорошим, не следует.
Боевая подготовка по метанию противотанковой гранаты РКГ-3 у Вооруженных Сил России. Российский солдат, взорвавший гранату рядом с собой уцелел только потому, что направленная кумулятивная струя ударила в сторону,
– прокомментировал ролик журналист Бутусов.
Кроме того, он отметил, что для поражения бронетехники пехота по всему миру использует противотанковые реактивные гранатометы. Это позволяет поражать танки тяжелой кумулятивной гранатой с безопасного расстояния.
То есть, если враг использует эти противотанковые гранаты РКГ-3 – это свидетельствует, что у него нет достаточного количества противотанкового вооружения.
Захватчик неудачно бросает гранату: смотрите видео с телеграм-канала Бутусова
Потери врага: последние новости
Может показаться, что с таким "высокоразвитым и оснащенным" противником и оружия не нужно, ведь он сам не себя ликвидирует. Это частично правда, однако не стоит обесценивать подвиги наших военных, которые, кроме полных долбней, уничтожают также элиту вражеского войска.
- По состоянию на утро 28 марта к Кобзону отправилось 171 730 оккупантов, о чем сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил. Только за предыдущие сутки наши военные ликвидировали около 570 бойцов.
- Кроме того, русский топ-офицер Дмитрий Лисицкий, который непосредственно причастен к организации Иловайского котла в 2014 году, теперь также на лавах "200-х". Известно, что оккупант получил награды от Кремля и был командиром 1 батальона 247 десантно-штурмового полка.