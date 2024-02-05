Видео с передовой опубликовали бойцы подразделения Булава РУБпАК 72 отдельной механизированной бригады. Отмечают, что случай зафиксировали на Угледарском направлении.

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На кадрах можно увидеть, что военный, услышав звук дрона, сначала был озадачен и остановился, а когда произошел первый взрыв рядом, решил феерично притвориться мертвым. И ничего, что взрыв произошел на достаточно большом от него расстоянии.

Но в комментариях к видео украинцы почему-то не оценили актерской игры россиянина и прозвали его "актером без оскара".

Впрочем, как рассказали военные, притворяться россиянину пришлось недолго, ведь украинский оператор лишил его этой необходимости сразу двумя точными сбросами.

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