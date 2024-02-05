Видео с передовой опубликовали бойцы подразделения Булава РУБпАК 72 отдельной механизированной бригады. Отмечают, что случай зафиксировали на Угледарском направлении.
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На кадрах можно увидеть, что военный, услышав звук дрона, сначала был озадачен и остановился, а когда произошел первый взрыв рядом, решил феерично притвориться мертвым. И ничего, что взрыв произошел на достаточно большом от него расстоянии.
Но в комментариях к видео украинцы почему-то не оценили актерской игры россиянина и прозвали его "актером без оскара".
Впрочем, как рассказали военные, притворяться россиянину пришлось недолго, ведь украинский оператор лишил его этой необходимости сразу двумя точными сбросами.
Потери россиян в войне
- Только за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 810 оккупантов.
- Статистику колоссальных потерь страны-агрессора пополнил председатель ветеранов России – Дмитрий Вейт. Ликвидирован и старший лейтенант Виктор Блинов.