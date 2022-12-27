В середине ноября в СМИ появилась информация, что Чибрин, бригада которого причастна к зверствам в Буче, попросил убежища в Испании. Солдат рассказал, что дезертировал из своей части в Украине в июне 2022 года.

Обратите внимание Четверо воинов изнасиловали мать и дочь, – российский дезертир рассказал о преступлениях оккупантов

Дезертир пошел в армию, чтобы дочь взяли в садик

О российском военном рассказал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он привел цитату Чибрина, который говорил, что "готов свидетельствовать в Гааге против России".

По словам Лубинца, Чибрин 24 февраля зашел в составе оккупационных войск России в Украину – на Киевщину, потом был и на Харьковщине. Оккупант сбежал с фронта сперва домой, а транзитом через Беларусь и в Испанию.

Сообщается, что россиянин попал в армию для того, чтобы у семьи была лучшая ситуация, чтобы дочь взяли в детсад. Однако когда 14 февраля приказали ехать на войну, то пытался отказаться, но не удалось.

Из его интервью стало известно, что оккупанты пытались похитить со двора жителей Киевщины "Лексус" и "Хонду", а также мародерили в домах.

Российские СМИ врут, будто потерь нет. России верить не надо, пока там у власти этот "плешивый". Треть "покосило" точно,

– ответил военный на вопрос о потерях в бригаде.

Чибрин был в 64 мотострелковой бригаде вооруженных сил России. Он рассказал, что пытался вывезти из России и дочь "чтобы она росла в нормальной стране, в Европе", но бывшая жена отказалась от этого.

Чибрин надеется, что Россия ответит за преступления

Лубинец рассказал, что Чибрин озвучил, что дал показания испанской полиции, работающей над военными преступлениями.

"Надеюсь, что Россия будет платить репарации, восстанавливать Украину. Я чувствую позор, когда вижу свой российский паспорт. Чувствую стыд", - подытожил военный.

Украинский омбудсмен призвал российских военных сдаваться в плен.

"Как видим, людям с российским паспортом становится все стыднее своей принадлежности. Война стала показателем уровня образованности и развития человека. Тот, кто понимает причинно-следственные связи, нарративы, действия и осознает, к чему привела имперская болезнь России, пытается избавиться от корней, которые уже начинают гнить", – отметил он.