У середині листопада у ЗМІ з'явилася інформація, що Чібрін, бригада якого причетна до звірств у Бучі, попросив притулку в Іспанії. Солдат розповів, що дезертував зі своєї частини в Україні у червні 2022 року.

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Дезертир пішов в армію, щоб доньку взяли у садок

Про російського військового розповів український омбудсмен Дмитро Лубінець. Він навів цитату Чібріна, який казав, що "готовий свідчити у Гаазі проти Росії".

За словами Лубінця, Чібрін 24 лютого зайшов у складі окупаційних військ Росії в Україну – на Київщину, був потім і на Харківщині. Окупант утік з фронту спершу додому, а транзитом через Білорусь і в Іспанію.

Повідомляється, що росіянин потрапив в армію для того "щоб у родини була краща ситуація, щоб доньку взяли у дитсадок". Однак коли 14 лютого наказали їхати на війну, то намагався відмовитися, але не вдалося.

З його інтерв'ю стало відомо, що окупанти намагалися викрасти з подвір'я жителів Київщини "Лексус" і "Хонду", а також мародерили у будинках.

Російські ЗМІ брешуть, ніби втрат немає. Росії вірити не треба, поки там при владі цей "плєшивий". Третину "покосило" точно,

– відповів військовий на запитання про втрати у бригаді.

Чібрін був у 64 мотострілецькій бригаді збройних сил Росії. Він розповів, що намагався вивезти з Росії і доньку "щоб вона росла в нормальній країні, в Європі", але колишня дружина відмовилася від цього.

Чібрін сподівається, що Росія відповість за злочини

Лубінець розповів, що Чібрін озвучив, що дав свідчення іспанській поліції, яка працює над воєнними злочинами.

"Сподіваюся, що Росія платитиме репарації, відновлюватиме Україну. Я відчуваю ганьбу, коли бачу свій російський паспорт. Відчуваю сором", – підсумував військовий.

Український омбудсмен закликав російських військових здаватися у полон.

"Як бачимо, людям з російським паспортом стає все більш соромно за свою приналежність. Війна стала показником рівня освіченості та розвитку людини. Той, хто розуміє причинно-наслідкові зв’язки, наративи, дії та усвідомлює, до чого призвела імперська хвороба Росії, намагається позбутися коріння, яке вже починає гнити", – зазначив він.