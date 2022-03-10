По словам журналиста и политический обозревателя Михаила Зыгаря, лидер государства-агрессора и тиран Владимир Путин сейчас в основном общается только с одним российским бизнесменом. Речь идет о Юрии Ковальчуке.

Путин общается только с одним бизнесменом

Михаил Зыгарь написал в своей колонке в The New York Times, что сейчас Владимир Путин почти никого не слушает и ни с кем не общается лично. Исключением является бизнесмен из его близкого окружения Юрий Ковальчук.

По словам российского журналиста, эту информацию он получил от источников в Кремле и представителей их бизнес-элиты. Кроме того, есть данные, что лидер России во время пандемии (весной и летом 2020 года) Путин находился в собственной резиденции в Валдае.

Согласно данным российского журналиста, в то же время там был и Ковальчук, который вошел в близкий круг друзей и советников российского тирана еще в 1990-х. Ковальчуку принадлежит наибольшая доля ценных бумаг коммерческого банка "Банк Россия". Кроме того, бизнесмен контролирует некоторые государственные медиа в России. Кроме того, Ковальчук является фигурантом санкционных списков США и ЕС.

Михаил Зыгарь добавил, что Ковальчук верит в теории заговора относительно влияния США в мире и православный мистицизм. Также в мировоззрение бизнесмена входит и гедонизм (направление в этике, согласно которому ценностным критерием морали признается удовлетворение или избегание страданий). По словам российского журналиста, Путин и Ковальчук восхищаются величием России в прошлом и планами по ее восстановлению.