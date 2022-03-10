За словами журналіст та політичний оглядач Михайла Зиґаря, лідер держави-агресора та тиран Володимир Путін зараз переважно спілкується лише з одним російським бізнесменом.

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Путін спілкується лише з одним бізнесменом

Михайло Зиґар написав у своїй колонці у The New York Times, що зараз Володимир Путін майже нікого не слухає та ні з ким не спілкується особисто. Винятком є бізнесмен з його близького оточення Юрій Ковальчук.

За словами російського журналіста, цю інформацію він отримав від джерел у Кремлі та представників їхньої бізнес-еліти. Крім того, є дані, що лідер Росії під час пандемії (навесні та влітку 2020 року) Путін перебував у власній резиденції у Валдаї.

Згідно з даними російського журналіста, водночас там був і Ковальчук, який увійшов до близького кола друзів та радників російського тирана ще у 1990-х. Ковальчуку належить найбільша частка цінних паперів комерційного банку "Банк Россія". Крім того, бізнесмен контролює деякі державні медіа у Росії. Крім того, Ковальчук є фігурантом санкційних списків США та ЄС.

Свідогляд Юрія Ковальчука та "реальність" Путіна

Михайло Зиґар додав, що Ковальчук вірить у теорії змови щодо впливу США у світі та православний містицизм. Також світогляд бізнесмена входить і гедонізм (напрям в етиці, згідно з яким ціннісним критерієм моралі визнається задоволення або уникнення страждань). За словами російського журналіста, Путін та Ковальчук захоплюються величчю Росії у минулому та планами щодо її відновлення.

Зиґар також написав, з посиланням на радників глави Кремля, що Путін лютує через розмови про сучасні проблеми Росії. Наприклад, економіка та пандемія. Натомість російський тиран повністю поринув у вивчення подій, які були в минулому.

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