Российский агент призвал организовывать теракты в Украине на годовщину Майдана

Служба безопасности Украины разоблачила завербованного российскими спецслужбами интернет-агитатора. Житель Каменского получал от координаторов задание организовывать теракты ко Дню Достоинства и Свободы.

На сотрудничество с агентурной сетью генштаба вооруженных сил России мужчина согласился из идеологических соображений, сообщает СБУ.

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По заданию кураторов провокатор от имени проукраинского активиста зарегистрировался в социальных сетях. Накануне Дня Достоинства и Свободы он начал размещать призывы к совершению террористических актов в городах Украины – Киеве, Днепре, Харькове и Одессе.

Как планировалось, действия провокатора должны были создать фон дестабилизации ситуации в стране во время празднований. Если бы состоялись реальные провокации, российские пропагандисты готовились распространять информацию о том, что их якобы организовали украинские патриотические организации.

Следователи Службы безопасности провели обыски в месте, где живет завербованный провокатор. Там изъяли компьютерную технику, содержащую доказательства запланированных российскими спецслужбами провокаций.

Мужчину подозревают в публичных призывах к совершению террористических актов. Он может провести за решеткой до 5 лет.

Допрос провокатора в СБУ: смотрите видео

Что известно о Дне Достоинства и Свободы?

День Достоинства и Свободы в Украине отмечают 21 ноября, то есть в день, когда начались две крупные украинские революции – Оранжевая революция и Революция Достоинства.



Празднование этого дня в Украине возобновили в 2014 году после того, как в 2011-м его отменил Янукович. С тех пор его празднование обычно проходит достаточно напряженно – из-за различных политических вопросов или различий в подходах к празднованию трагической даты.