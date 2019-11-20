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      Російський агент закликав організовувати теракти в Україні до річниці Майдану

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      СБУ затримала російського агента, який закликав до терактів до річниці Майдану / poltava.to

      Служба безпеки України викрила завербованого російськими спецслужбами інтернет-агітатора. Мешканець Кам'янського отримував від координаторів завдання організовувати теракти до Дня Гідності і Свободи.

      На співпрацю з агентурною мережею генштабу збройних сил Росії чоловік погодився з ідеологічних міркувань, повідомляє СБУ.

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      За завданням кураторів провокатор від імені проукраїнського активіста зареєструвався у соціальних мережах. Напередодні Дня Гідності та Свободи він почав розміщувати заклики до скоєння терористичних актів у найбільших містах України – Києві, Дніпрі, Харкові та Одесі.

      Як планувалося, дії провокатора мали створити фон дестабілізації ситуації в країні під час святкувань. Якщо б відбулися реальні провокації, російські пропагандисти готувалися поширювати інформацію про те, що їх буцімто організували українські патріотичні організації.

      Слідчі Служби безпеки провели обшуки у місці, де мешкає завербований провокатор. Там вилучили комп'ютерну техніку, яка містить докази запланованих російськими спецслужбами провокацій.

      Чоловіка підозрюють у публічних закликах до вчинення терористичних актів. Він може провести за ґратами до 5 років.

      Допит провокатора у СБУ: дивіться відео

      Що відомо про День Гідності та Свободи?
      День Гідності та Свободи в Україні відзначають 21 листопада, тобто у день, коли розпочалися дві великі українські революції – Помаранчева революція та Революція Гідності.

      Відзначення цього дня в Україні відновили у 2014 році після того, як у 2011-му його скасував Янукович. З того часу його відзначення зазвичай проходить украй напружено – через різні політичні питання або розбіжності у підходах до відзначення трагічної дати.

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      сьогодні
      29980
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Революція Гідності Тероризм СБУ Служба безпеки України Російська пропаганда
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