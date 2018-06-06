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Российский актер Ефремов сделал скандальное предложение из-за аннексии Крыма

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Актер Михаил Ефремов предложил России заплатить Украине газом за аннексию Крыма
Актер Михаил Ефремов предложил России заплатить Украине газом за аннексию Крыма / Фото

Известный российский актер Михаил Ефремов предложил Российской Федерации откупиться бесплатными поставками газа для Украины из-за аннексии Крыма.

Об этом Ефремов заявил в интервью блоггеру и журналисту Юрию Дудю.

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По его словам, Россия сможет решить крымский вопрос именно с помощью денег.

С Крымом, мне кажется, надо разбираться с Украиной именно деньгами. Если Украине посылать газ бесплатно 10-15 лет, то вполне можно договориться. А они поднимутся на этом,
–  заявил Ефремов.

Кроме того, артист добавил, что Россия улучшит отношения с Украиной, если отдаст ей новый Крымский мост.

"Мы знаем теперь, как с Украиной помириться. Надо им этот мост (Крымский мост, – "24") отдать. И все. Пусть они деньги берут за проезд. И они счастливы будут. И, возможно, Крым простят",  отметил актер.

Напомним, недавно президент Владимир Путин заявил, что нет и не может быть условий, при которых бы Российская Федерация вернула Украине оккупированный ней в 2014 году полуостров Крым.

Теги: Новости Украины Деньги Крымский мост Аннексия Крыма Криминальные новости Новости России Украина – Россия Новости политики
Источник: 24 Канал
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