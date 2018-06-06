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Російський актор Єфремов зробив скандальну пропозицію через анексію Криму

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Актор Михайло Єфремов запропонував Росії заплатити Україні газом за анексію Криму
Актор Михайло Єфремов запропонував Росії заплатити Україні газом за анексію Криму / Фото з відкритих джерел

Відомий російський актор Михайло Єфремов запропонував Російській Федерації відкупитись безкоштовними поставками газу для України через анексію Криму.

Про це Єфремов заявив в інтерв'ю блогеру і журналісту Юрію Дудю. 

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За його словами, Росія зможе розв′язати кримське питання саме за допомогою грошей.

З Кримом, мені здається, треба розбиратися з Україною саме грошима. Якщо Україні посилати газ безкоштовно 10-15 років, то цілком можна домовитися. А вони піднімуться на цьому,
– заявив Єфремов.

Окрім того, артист додав, якщо Росія покращить відносини з Україною, якщо віддасть їй новозбудований Кримський міст.

"Ми знаємо тепер, як з Україною помиритися. Треба їм цей міст (Кримський міст, – "24") віддати. І все. Нехай вони гроші беруть за проїзд. І вони щасливі будуть. І, можливо, Крим пробачать", – зазначив актор.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Путін заявив, що не має і не може бути умов, за яких би Російська Федерація повернула Україні окупований нею у 2014 році півострів Крим.

Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Гроші Новини Росії Україна – Росія Кримінальні новини Кримський міст
Джерело: 24 Канал
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