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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Российский блогер посоветовал украинцам перестать следить за каждым словом Путина

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Слава Рабинович
Слава Рабинович / Фото из открытых источников

Украинцам стоит перестать следить за высказываниями президента России Владимира Путина. Его не стоит даже обсуждать, ведь Путин "является нелегитимным президентом, самозванцем и международным террористом".

Такой совет украинцам в комментарии "Апострофу" дал российский блогер и финансист Слава Рабинович.

"Я советую всем украинским гражданам прекратить следить за каждым словом, которое говорит Путин. Вы разве еще не поняли, что эта старая ботоксна гэбэшная мразь является мастером лицемерия, лжи и демагогии?" – сказал Рабинович.

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Он также поинтересовался, почему украинские СМИ ищут и пытаются интерпретировать каждую фразу, которую Путин говорит об Украине? По мнению блогера, "на этот бред не стоит тратить время".

Сделайте призыв украинских читателей, украинской общественности, украинских журналистов прекратить обсуждать Путина, потому что он является нелегитимным, незаконным президентом, псевдо-президентом, самозванцем, военным и международным террористом. И с ним надо разговаривать, как с таким,
– подчеркнул Рабинович.

Он также выразил убеждение, что в ситуации, которая сложилась, украинцам необходимо направить свои силы на восстановление территориальной целостности страны, а не на интерпретацию слов Путина.

"Вам, украинцам, должно быть все равно, на кого это направлено. Вы должны с оружием в руках восстановить территориальную целостность вашей страны и прекратить интерпретировать слова этого преступника. У Украины должна быть жесткая позиция в отношении РФ, с одной стороны, а, с другой стороны, нужно прекратить пиарить этого преступника", – резюмировал блогер.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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