Російський блогер порадив українцям припинити стежити за кожним словом, яке говорить Путін
Українцям варто припинити стежити за висловлюваннями президента Росії Володимира Путіна. Його не варто навіть обговорювати, адже Путін тому "є нелегітимним президентом, самозванцем і міжнародним терористом".
Таку пораду українцям в коментарі "Апострофу" дав російський блогер і фінансист Слава Рабінович.
"Я раджу всім українським громадянам припинити стежити за кожним словом, яке говорить Путін. Ви хіба ще не зрозуміли, що ця стара ботоксна гебешна мерзота є майстром лицемірства, брехні та демагогії?", – сказав Рабінович.
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Він також поцікавився, чому українські ЗМІ шукають і намагаються інтерпретувати кожну фразу, яку Путін каже про Україну? На думку блогера, "на цю маячню не варто витрачати час".
Зробіть заклик до українських читачів, української громадськості, українських журналістів – припинити обговорювати Путіна, тому що він є нелегітимним, незаконним президентом, псевдо-президентом, самозванцем, військовим і міжнародним терористом. І з ним треба розмовляти саме, як з таким,
– наголосив Рабінович.
Він також висловив переконання, що в ситуації, яка склалася, українцям необхідно спрямувати свої сили на відновлення територіальної цілісності країни, а не на інтерпретацію слів Путіна.
"Вам, українцям, має бути все одно, на кого це спрямовано. Ви повинні зі зброєю в руках відновити територіальну цілісність вашої країни і припинити інтерпретувати слова цього злочинця. В України повинна бути жорстка позиція щодо РФ, з одного боку, а, з іншого боку, потрібно припинити піарити цього злочинця", – резюмував блогер.