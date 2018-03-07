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Російський блогер порадив українцям припинити стежити за кожним словом, яке говорить Путін

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Слава Рабінович
Слава Рабінович / Фото з вільних мереж

Українцям варто припинити стежити за висловлюваннями президента Росії Володимира Путіна. Його не варто навіть обговорювати, адже Путін тому "є нелегітимним президентом, самозванцем і міжнародним терористом".

Таку пораду українцям в коментарі "Апострофу" дав російський блогер і фінансист Слава Рабінович.

"Я раджу всім українським громадянам припинити стежити за кожним словом, яке говорить Путін. Ви хіба ще не зрозуміли, що ця стара ботоксна гебешна мерзота є майстром лицемірства, брехні та демагогії?", – сказав Рабінович.

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Він також поцікавився, чому українські ЗМІ шукають і намагаються інтерпретувати кожну фразу, яку Путін каже про Україну? На думку блогера, "на цю маячню не варто витрачати час".

Зробіть заклик до українських читачів, української громадськості, українських журналістів – припинити обговорювати Путіна, тому що він є нелегітимним, незаконним президентом, псевдо-президентом, самозванцем, військовим і міжнародним терористом. І з ним треба розмовляти саме, як з таким,
– наголосив Рабінович.

Він також висловив переконання, що в ситуації, яка склалася, українцям необхідно спрямувати свої сили на відновлення територіальної цілісності країни, а не на інтерпретацію слів Путіна.

"Вам, українцям, має бути все одно, на кого це спрямовано. Ви повинні зі зброєю в руках відновити територіальну цілісність вашої країни і припинити інтерпретувати слова цього злочинця. В України повинна бути жорстка позиція щодо РФ, з одного боку, а, з іншого боку, потрібно припинити піарити цього злочинця", – резюмував блогер.

Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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