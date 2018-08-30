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Российский бомбардировщик совершил подозрительный полет в оккупированном Крыму

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Самолет Су-24М пролетел на низкой высоте над трассой в Крыму
Самолет Су-24М пролетел на низкой высоте над трассой в Крыму / Соцсети

30 августа, в Крыму над автотрассой на въезде в Евпаторию жители оккупированного полуострова заметили военный российский самолет.

Как пишет ресурс "Крым. Реалии", по некоторым данным, пролет над дорогой на предельно низкой, до 30 метров, высоте, совершил бомбардировщик Су-24М.

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Как подчеркивается, такие боевые машины сейчас дислоцируются на военном аэродроме в поселке Гвардейском неподалеку от Симферопольского аэропорта.

Крим, Росія, бомбардувальник, СУ-24М

Российский военный самолет пролетел над автотрассой на въезде в Евпаторию

Также ресурс напоминает, что ранее подобные факты российские эксперты расценивали как воздушное хулиганство и констатировали, что установить виновного не удастся. Дело в том, что на записи не видно бортовых номеров Су-24, поэтому установить его принадлежность невозможно.

Напомним, недавно над Черным морем у оккупированного Крыма можно было заметить три ависудна, входящих в "Специальный летный отряд "Россия", который обслуживает администрацию президента РФ.

Теги: Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма Новости Украины авиация
Источник: 24 Канал
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