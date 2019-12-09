Российский депутат от Крыма открыл памятник Кобзону в Донецке: фото

Донецкие боевики торжественно открыли в городе памятный бюст певцу Иосифу Кобзону, который умер в 2018 году. Участие в открытии памятника стороннику путинского режима принял и российский коллаборационист Андрей Козенко.

Установили бюст Кобзона сразу же рядом с аналогичным памятником бывшему главарю донецких боевиков Александру Захарченко. О своем участии в торжественном открытии сам Козенко рассказал в фейсбуке.

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К слову, умерли Кобзон и Захарченко едва ли не в один дынь – артист 30 августа 2018 года, а главаря боевиков убили уже на следующий день. В соцсетях тогда шутили, что "Кобзон собирает своих друзей".

Депутат Государственной думы России буквально рассыпался в комплиментах для покойного, величая его "замечательным человеком" и даже "героем" какой-то "ДНР".

Я искренне рад, что сегодня мы открыли бюст этому замечательному человеку. Мне также выпала честь поблагодарить всех жителей Донбасса от имени близких и родственников Иосифа Давыдовича, которые передали через меня письмо для его земляков,

– поделился Андрей Козенко.

Открытие памятника Иосифу Кобзону: смотрите фото