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      Російський депутат від Криму відкрив пам'ятник Кобзону в Донецьку: фото

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      У Донецьку урочисто відкрили пам'ятний бюст Йосипу Кобзону / фото з фейсбуку

      Донецькі бойовики урочисто відкрили у місті пам'ятний бюст співаку Йосипу Кобзону, який помер у 2018 році. Участь у відкритті пам'ятника прибічнику путінського режиму взяв і російський колабораціоніст Андрій Козенко.

      Встановили бюст Кобзона одразу ж поряд з аналогічним пам'ятником колишньому ватажку донецьких бойовиків Олександру Захарченку. Про свою участь в урочистому відкритті сам Козенко розповів у фейсбуці.

      До слова: У мережі з'явилися перші фото могили Кобзона

      До слова, померли Кобзон і Захарченко ледь не в один динь – артист 30 серпня 2018 року, а ватажка бойовиків вбили вже наступного дня. У соцмережах тоді жартували, що "Кобзон збирає своїх друзів".

      Депутат Державної думи Росії буквально розплився у компліментах для покійного, величаючи його "чудовою людиною" і навіть "героєм" якоїсь "ДНР".

      Я щиро радий, що сьогодні ми відкрили бюст цій чудовій людині. Мені також випала честь подякувати всім мешканцям Донбасу від імені близьких і родичів Йосипа Давидовича, які передали через мене лист для його земляків,
      – поділився Андрій Козенко.

      Відкриття пам'ятника Йосипу Кобзону: дивіться фото

      Що відомо про Андрія Козенка?Андрій Козенко – російський колабораціоніст з Криму, який під час анексії півострова у 2014 році перейшов на бік ворога. У 2016 окупанти за його "заслуги" удостоїли його посадою у Державній думі Росії.

      З 2017 року він є координатором так званого інтеграційного проєкту "Росія – Донбас".

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Окуповані території Новини Донецька Анексія Криму Проросійські бойовики Помер Йосип Кобзон
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