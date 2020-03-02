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      Российский Газпром увеличил транзит газа в Европу через Украину

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      С начала 2020 года Россия начала транспортировку газа через Украину по новому договору. Так, по состоянию на начало марта через газотранспортную систему прошло уже 3,9 миллиардов кубометров газа.

      Это составляет 76% от забронированных мощностей в рамках нового контракта с Газпромом, сообщил в фейсбуке гендеректор Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.

      Узнайте: На что правительство хочет потратить 2,9 миллиарда долларов, выигранных у "Газпрома" в Стокгольме

      Так, в январе 2020 году Газпром транспортировал через Украину 2,548 миллиарда кубометров, тогда мощности были использованы на 46% в сравнении с тем, за что было заплачено.

      В целом за первый год контракта Украина должна гарантированно транспортировать минимум 65 миллиардов кубометров газа.

      Деньги за услуги газотранспортной системы уже перечислены. В том числе и предоплата за март.

       

      Что известно о газовом контракте между Украиной и Россией

      • 30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый транспортный договор, который обеспечивает транзит газа через Украину еще на 5 лет с возможностью продления еще на 10 лет.
      • Согласно достигнутым договоренностям, российская компания выплатила Украине 2,9 миллиарда долларов деньгами. Как это предусматривало решение Стокгольмского арбитража.
      • В ответ "Нафтогаз" отказался от исков к "Газпрому" на сумму 12,2 миллиарда долларов.
      • 1 января Оператор ГТС Украины сообщил о начале транзита российского газа по новому контракту. Минимальный гарантированный транзит – 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в следующие четыре.
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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Газ Рынок газа Газовый контракт Нафтогаз Газпром
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