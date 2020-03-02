Российский Газпром увеличил транзит газа в Европу через Украину

С начала 2020 года Россия начала транспортировку газа через Украину по новому договору. Так, по состоянию на начало марта через газотранспортную систему прошло уже 3,9 миллиардов кубометров газа.

Это составляет 76% от забронированных мощностей в рамках нового контракта с Газпромом, сообщил в фейсбуке гендеректор Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.

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Так, в январе 2020 году Газпром транспортировал через Украину 2,548 миллиарда кубометров, тогда мощности были использованы на 46% в сравнении с тем, за что было заплачено.

В целом за первый год контракта Украина должна гарантированно транспортировать минимум 65 миллиардов кубометров газа.

Деньги за услуги газотранспортной системы уже перечислены. В том числе и предоплата за март.

Что известно о газовом контракте между Украиной и Россией