Російський Газпром збільшив транзит газу до Європи через Україну

Від початку 2020 року Росія почала транспортування газу через Україну за новим договором. Так, станом на початок березня через газотранспортну систему пройшло вже 3,9 мільярдів кубометрів газу.

Це становить 76% від заброньованих потужностей в рамках нового контракту з "Газпромом", повідомив у фейсбуці гендеректор Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон.

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Так, у січні 2020 року "Газпром" транспортував через Україну 2,548 мільярди кубометрів, тоді потужності були використані на 46% у порівнянні із тим, за що було заплачено.

Загалом за перший рік контракту Україна повинна гарантовано транспортувати мінімум 65 мільярдів кубометрів газу.

Гроші за послуги газотранспортної системи уже перераховані. Зокрема і передоплата за березень.

Що відомо про газовий контракт між Україною та Росією