Російський Газпром збільшив транзит газу до Європи через Україну
Від початку 2020 року Росія почала транспортування газу через Україну за новим договором. Так, станом на початок березня через газотранспортну систему пройшло вже 3,9 мільярдів кубометрів газу.
Це становить 76% від заброньованих потужностей в рамках нового контракту з "Газпромом", повідомив у фейсбуці гендеректор Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон.
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Так, у січні 2020 року "Газпром" транспортував через Україну 2,548 мільярди кубометрів, тоді потужності були використані на 46% у порівнянні із тим, за що було заплачено.
Загалом за перший рік контракту Україна повинна гарантовано транспортувати мінімум 65 мільярдів кубометрів газу.
Гроші за послуги газотранспортної системи уже перераховані. Зокрема і передоплата за березень.
Що відомо про газовий контракт між Україною та Росією
- 30 грудня 2019 року "Нафтогаз" та "Газпром" підписали нову транспортну угоду, яка забезпечує транзит газу через Україну ще на 5 років з можливістю продовження ще на 10 років.
- Відповідно до досягнутих домовленостей, російська компанія виплатила українській 2,9 мільярда доларів грошима. Як це передбачало рішення Стокгольмського арбітражу.
- У відповідь "Нафтогаз" відмовився від позовів до "Газпрому" на суму 12,2 мільярда доларів.
- 1 січня Оператор ГТС України повідомив про початок транзиту російського газу згідно з новим контрактом. Мінімальний гарантований транзит – 65 мільярдів кубометрів газу в перший рік і по 40 мільярдів у наступні чотири.