Организация терактов на территории Украины, использование боевых отравляющих веществ в Великобритании, – все эти преступные деяния российских спецслужб дают основания признать их террористическими организациями, а Россию – государством, которое распространяет терроризм.

Да, на днях СБУ разоблачила агентурную сеть, которая несет ответственность за серию терактов на территории Украины, подрывы и убийства, в частности, сотрудников украинских спецслужб.

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В результате были задержаны действующие сотрудники спецслужб РФ. Их признания свидетельствуют о целенаправленной организации ФСБ и военной разведкой РФ террористической деятельности на территории Украины. Об этом сообщил Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

"Ответственность за организацию террора и диверсий на территории Украины несут директор ФСБ РФ генерал Александр Бортников, начальник департамента контрразведывательных операций ФСБ генерал Дмитрий Минаев и начальник ГУ ГШ ВС РФ вице-адмирал Игорь Костюков. Против них уже возбуждены уголовные дела. Кроме того, они должны быть внесены как террористы в базу Интерпола и в санкционные списки", – отметил Турчинов.

По его мнению, за всю свою преступную деятельность Россия должна быть признана государством, которое несет террористическую угрозу, а ФСБ и Генштаб ВС РФ надо признать террористическими организациями.

ФСБ и ГУ ГШ РФ должны быть признаны террористическими организациями,

– подчеркнул Турчинов.