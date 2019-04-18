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      Російський Генштаб та ФСБ треба визнати терористичними організаціями, – Турчинов

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      Олександр Турчинов
      Олександр Турчинов / 24 канал

      Організація терактів на території України, використання бойових отруйних речовин у Великобританії, – усі ці злочинні діяння російських спецслужб дають підстави визнати їх терористичними організаціями, а Росію – державою, яка розповсюджує тероризм.

      Так, днями СБУ викрила агентурну мережу, яка несе відповідальність за серії терактів на території України, підриви і вбивства, зокрема, співробітників українських спецслужб.

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      В результаті були затримані чинні співробітники спецслужб РФ. Їх зізнання свідчать про цілеспрямовану організацію ФСБ та військовою розвідкою РФ терористичної діяльності на території України. Про це повідомив Секретар РНБО України Олександр Турчинов.

      "Відповідальність за організацію терору і диверсій на території України несуть директор ФСБ РФ генерал Олександр Бортніков, начальник департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ генерал Дмитро Мінаєв і начальник ГУ ГШ ЗС РФ віце-адмірал Ігор Костюков. Проти них вже відкриті кримінальні справи. Окрім того, вони мають бути внесені як терористи до бази Інтерполу та до санкційних списків", – зазначив Турчинов.

      На його думку, за всю свою злочинну діяльність Росія повинна бути визнана державою, яка несе терористичну загрозу, а ФСБ і Генштаб ЗС РФ треба визнати терористичними організаціями.

      ФСБ і ГУ ГШ РФ повинні бути визнані терористичними організаціями,
      – наголосив Турчинов.

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      Теги: Новини України Новини політики СБУ Україна – Росія Олександр Турчинов РНБО ФСБ
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