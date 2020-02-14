Российский художник обнародовал интимные видео кандидата в мэры Парижа

Бенжамен Гриво, кандидат в мэры Парижа от партии президента Эммануэля Макрона снял свою кандидатуру с выборов после того, как в интернете обнародовали интимное видео с его участием.

Об этом сообщили во французском издании Libération.

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Видео вместе с интимной перепиской опубликовал российский художник Петр Павленский, который проживает в Париже. Он объяснил, что сделал это для того, чтобы "осудить лицемерие" кандидата. Поскольку Гриво выступал за семейные ценности, а на тот момент был женат. По его словам, данные послала ему женщина, с которой политик находился в отношениях. Гриво не отрицал, что посылал такие сообщения.

Вчера была позорная атака, которая поставила под сомнение мою личную жизнь. Моя семья не заслуживает этого. Никто не должен подвергаться такому насилию,

– заявил Гриво.

Видео и несколько частных сообщений политик, вероятно, отправил женщине в мае 2018 года. Меньше, чем через 48 часов после их публикации кандидат снял свою должность в мэры.

Что известно о скандальном художнике Павленском?Петр Павленский уехал из России, после того, как актриса Анастасия Слонина обвинила его в сексуальных домогательствах и избиении ее друга. Павленский назвал обвинения политически мотивированными. В 2017 году он получил политическое убежище во Франции.



В России Павленский был фигурантом двух уголовных дел – о вандализме за акцию "Свобода" и о повреждении объекта культурного наследия за акцию "Угроза".



Павленский поджег здание Банка Франции в октябре 2017 года. Художник 11 месяцев провел в тюрьме. В января 2019 года суд признал его виновным в поджоге и назначил условное наказание.



Петр Павленский