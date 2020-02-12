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      Секс-скандал в России: "половой контакт" учительницы и 15-летнего ученика попал на видео

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      Учительница года в российской Астрахани попала в секс-скандал / Скриншот с видео

      В сеть слили видео, на котором 15-летний ученик и 35-летняя учительница – кандидат педагогических наук и "Учитель года" – похоже, имели "половой контакт" (на видео зафиксированы поцелуи и другие ласки), да еще и прямо тв школе. Делом уже занимается Следственный комитет России.

      Об инциденте рассказал ряд российских СМИ 11 февраля. Известно о нем стало после заявления матери одного из учеников средней общеобразовательной школы №32 российского города Астрахань. 

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      В заявлении женщина написала, что ученики школы уже несколько дней обсуждают видео с "половым контактом" между 35-летней учительницей и 15-летним школьником. Сняли это видео из-под двери кабинета учительницы непосредственно в школе. 

      Фигуранткой скандала, как выяснили журналисты, стала учительница биологии, кандидат педагогических наук и "Учитель года Астрахань – 2019" в номинации "Учитель – драматург". 

      Астрахань
      "Учитель года" в Астрахани попала в громкий секс-скандал / Фото newsru.com

      Известно, что из-за скандала увольняют директора школы, которая работала на этой должности с 2005 года. Делом уже занимается Следственный комитет Российской Федерации. 

      Смотрите видео (только 18 +!), которое возмутило сеть:

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Секс-скандал Дети и несовершеннолетние Новости России
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