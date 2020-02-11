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      У россиянки взорвалась колбаса: видео

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      Колбаса "взорвалась" у жительницы Тулы-видео / Кадр из видео

      У жительницы российской Тулы "взорвалась" докторская колбаса. Елена Брусенцева купила эту колбасу в местном магазине "Магнит". Когда утром колбасу решили нарезать, произошло нечто странное.

      Сначала хозяев насторожил странный кисловатый вкус колбасы, а потом пища вообще совершила "самоподрыв", в результате которого получила немало трещин.

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      Когда я заваривала чай, раздался небольшой взрыв. Смотрю, у дочки глаза удивленные, она показывает вот эту колбасу,
      – рассказала россиянка, сообщает телеграм-канал Mash.

      Производитель этого мясного "взрывпакета", фирма "Тавр", убеждает, что это единичный случай. В партии на 11 тысяч 340 килограммов похожих инцидентов больше не было.

      Брусенцева также рассказала, что колбасу купили под конец срока годности. Поэтому, вероятно, все дело в нарушении условий хранения.

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости России Курьезные новости
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