У россиянки взорвалась колбаса: видео

У жительницы российской Тулы "взорвалась" докторская колбаса. Елена Брусенцева купила эту колбасу в местном магазине "Магнит". Когда утром колбасу решили нарезать, произошло нечто странное.

Сначала хозяев насторожил странный кисловатый вкус колбасы, а потом пища вообще совершила "самоподрыв", в результате которого получила немало трещин.

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Когда я заваривала чай, раздался небольшой взрыв. Смотрю, у дочки глаза удивленные, она показывает вот эту колбасу,

– рассказала россиянка, сообщает телеграм-канал Mash.

Производитель этого мясного "взрывпакета", фирма "Тавр", убеждает, что это единичный случай. В партии на 11 тысяч 340 килограммов похожих инцидентов больше не было.

Брусенцева также рассказала, что колбасу купили под конец срока годности. Поэтому, вероятно, все дело в нарушении условий хранения.