У росіянки вибухнула ковбаса: відео

У жительки російської Тули "вибухнула" лікарська ковбаса. Олена Брусенцева купила цю ковбасу в місцевому магазині "Магніт". Коли вранці ковбасу взялися нарізати, відбулося щось дивне.

Спершу господарів насторожив дивний кислуватий смак ковбаси, а потім їжа взагалі скоїла "самопідрив", внаслідок якого отримала чимало тріщин.

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Коли я заварювала чай, пролунав невеликий вибух. Дивлюся, у доньки очі здивовані, вона показує ось цю ковбасу,

– розповіла росіянка, повідомляє телеграм-канал Mash.

Виробник цього м’ясного "вибухопакета", фірма "Тавр" переконує, що це одиничний випадок. В партії на 11 тисяч 340 кілограмів схожих інцидентів більше не було.

Брусенцева також розповіла, що ковбасу купили під кінець терміну придатності. Тож, ймовірно, вся справа в порушенні умов зберігання.