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      У росіянки вибухнула ковбаса: відео

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      Ковбаса "вибухнула" в жительки Тули - відео / Кадр з відео

      У жительки російської Тули "вибухнула" лікарська ковбаса. Олена Брусенцева купила цю ковбасу в місцевому магазині "Магніт". Коли вранці ковбасу взялися нарізати, відбулося щось дивне.

      Спершу господарів насторожив дивний кислуватий смак ковбаси, а потім їжа взагалі скоїла "самопідрив", внаслідок якого отримала чимало тріщин.

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      Коли я заварювала чай, пролунав невеликий вибух. Дивлюся, у доньки очі здивовані, вона показує ось цю ковбасу,
      – розповіла росіянка, повідомляє телеграм-канал Mash.

      Виробник цього м’ясного "вибухопакета", фірма "Тавр" переконує, що це одиничний випадок. В партії на 11 тисяч 340 кілограмів схожих інцидентів більше не було.

      Брусенцева також розповіла, що ковбасу купили під кінець терміну придатності. Тож, ймовірно, вся справа в порушенні умов зберігання.

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини Росії Курйозні новини
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