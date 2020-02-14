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      Російський художник оприлюднив інтимні відео кандидата в мери Парижа

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      Бенжамен Гріво / GettyImages

      Бенжамен Гріво, кандидат в мери Парижа від партії президента Еммануеля Макрона зняв свою кандидатуру з виборів після того, як в інтернеті оприлюднили інтимне відео з його участю.

      Про це повідомили у французькому видання Libération.

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      Відео разом з інтимним листуванням опублікував російський художник Петро Павленський, якийпроживає в Парижі. Він пояснив, що зробив це для того, щоб "осудити лицемірство" кандидата. Оскільки Гріво виступав за сімейні цінності, а на той момент був одружений. За його словами, дані надіслала йому жінка, з якою політик перебував у відносинах. Гріво не заперечував, що надсилав такі повідомлення.

      Вчора була ганебна атака, яка поставила під сумнів моє особисте життя. Моя родина не заслуговує цього. Ніхто не повинен зазнавати такого насильства,
      – заявив Гриво.

      Відео і декілька приватних повідомлень політика, ймовірно, відправив жінці в травні 2018 року. Менше, ніж за 48 годин після їхньої публікації кандидат зняв свою посаду в мери.

      Що відомо про скандального художника Павленського?Петро Павленський виїхав з Росії, після того, як акторка Анастасія Слоніна звинуватила його в сексуальних домаганнях і побитті її друга. Павленський назвав звинувачення політично мотивованими. У 2017 році він отримав політичний притулок у Франції.

      У Росії Павленський був фігурантом двох кримінальних справ – про вандалізм за акцію "Свобода" і про пошкодження об'єкта культурної спадщини за акцію "Загроза".

      Павленський підпалив будівлю Банку Франції у жовтні 2017 року. Художник 11 місяців провів у в’язниці. У січні 2019 року суд визнав його винним у підпалі і призначив умовне покарання.

      ПЕТРО ПАВЛЕНСЬКИЙ
      Петро Павленський

       

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      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Секс-скандал Новини України Новини політики Новини Росії Новини Франції
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