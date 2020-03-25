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      Российский истребитель упал в Черное море: что известно

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      Российский истребитель Су-27, 25 марта, упал в Черное море. РФ организовала спасательную операцию по поиску летчика.

      Информацию подтвердили в Минобороны России, информирует Интерфакс. Самолет выполнял плановый полет, сообщили военные РФ.

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      По данным Минобороны России, в 19:11 было зафиксировано сигнал аварийного радиомаяка в акватории Черного моря в 50 километрах от Феодосии.

      Поиск летчика в районе проведения спасательной операции осложняется неблагоприятными погодными метеоусловиями.

      Для проведения поисково-спасательной операции также направлены малый противолодочный корабль Черноморского флота РФ и гражданские суда, находившиеся поблизости от места происшествия.

      Что известно об истребителях Су-27?Они входят в состав дежурных сил ПВО РФ. Предназначены для ведения дальнего и ближнего воздушного боя, перехвата и уничтожения самолетов и беспилотников над своей территорией и обеспечения действий сил флота в 300 – 400 километров от береговой линии.

      Экипаж – 1 человек. Боевой радиус – 1,2 тысячи километров.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Чорное море Новости России авиация
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