Російський винищувач впав у Чорне море: що відомо

Російський винищувач Су-27, 25 березня, впав у Чорне море. РФ організувала рятувальну операцію з пошуку льотчика.

Інформацію підтвердили в Міноборони Росії, інформує Интерфакс. Літак виконував плановий політ, повідомили військові РФ.

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За даними Міноборони Росії, о 19:11 було зафіксовано сигнал аварійного радіомаяка в акваторії Чорного моря за 50 кілометрів від Феодосії.

Пошук льотчика в районі проведення рятувальної операції ускладнюється несприятливими погодніми умовами метеоумовами.

Для проведення пошуково-рятувальної операції також спрямовані малий протичовновий корабель Чорноморського флоту РФ і цивільні судна, що перебували поблизу від місця події.

Що відомо про винищувачі Су-27? Вони входять до складу чергових сил ППО РФ. Призначені для ведення далекого і ближнього повітряного бою, перехоплення і знищення літаків і безпілотників над своєю територією і забезпечення дій сил флоту на відстані 300 – 400 кілометрів від берегової лінії.



Екіпаж – 1 людина. Бойовий радіус – 1,2 тисячі кілометрів.