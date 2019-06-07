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      Российский эсминец едва не врезался в крейсер ВМС США: видео

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      ВМС США обнародовали видео опасного сближения кораблей США и России у Филиппин
      ВМС США обнародовали видео опасного сближения кораблей США и России у Филиппин / AFP

      В Филиппинском море российский эсминец "Адмирал Виноградов" совершил опасный маневр против крейсера США "Чанселорсвиль", вооруженного управляемыми ракетами.

      Военно-морские силы США назвали инцидент с участием американского военного корабля "Чанселорсвиль" и российского эсминца "Адмирал Виноградов" небезопасным и непрофессиональным", пишет "Радио Свобода".

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      "Голос Америки" пишет что, в США назвали поведение российского корабля "опасным и непрофессиональным".

      В то время, как на "Чанселорсвиле" проводилась посадка вертолета, и корабль двигался стабильным курсом с постоянной скоростью, российский корабль провел маневр, двигаясь сзади справа от "Чанселорсвиля", ускорился и сблизился на опасное расстояние 50-100 футов (15-30 метров),
      – говорится в заявлении ВМС США.

      Там отмечают, что это заставило корабль "Чанселорсвиль" перевести все двигатели на полный задний ход и совершить маневр, чтобы избежать столкновения.

      В пресс-службе Тихоокеанского флота России утверждают, что американский военный корабль "Чанселорсвиль" "неожиданно изменил курс" Это Российский флот назвал "опасным маневром".

      Видео опасного маневра российского корабля:

       

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      Теги: Новости политики Водный транспорт Новости России Новости США
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