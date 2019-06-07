Российский эсминец едва не врезался в крейсер ВМС США: видео

В Филиппинском море российский эсминец "Адмирал Виноградов" совершил опасный маневр против крейсера США "Чанселорсвиль", вооруженного управляемыми ракетами.

Военно-морские силы США назвали инцидент с участием американского военного корабля "Чанселорсвиль" и российского эсминца "Адмирал Виноградов" небезопасным и непрофессиональным", пишет "Радио Свобода".

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"Голос Америки" пишет что, в США назвали поведение российского корабля "опасным и непрофессиональным".

В то время, как на "Чанселорсвиле" проводилась посадка вертолета, и корабль двигался стабильным курсом с постоянной скоростью, российский корабль провел маневр, двигаясь сзади справа от "Чанселорсвиля", ускорился и сблизился на опасное расстояние 50-100 футов (15-30 метров),

– говорится в заявлении ВМС США.

Там отмечают, что это заставило корабль "Чанселорсвиль" перевести все двигатели на полный задний ход и совершить маневр, чтобы избежать столкновения.

В пресс-службе Тихоокеанского флота России утверждают, что американский военный корабль "Чанселорсвиль" "неожиданно изменил курс" Это Российский флот назвал "опасным маневром".

BREAKING: While recovering its helicopter #USSChancellorsville was forced to

execute all engines back full to avoid collision with #Russian destroyer

Udaloy I, which had come from behind and alongside within 50-100 feet in the

Phillippine Sea. (2/2)https://t.co/rIaL3TONo6 — U.S. Navy (@USNavy) 7 червня 2019 р.

Видео опасного маневра российского корабля: