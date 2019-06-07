Російський есмінець ледь не врізався у крейсер ВМС США: відео
У Філіппінському морі російський есмінець "Адмірал Виноградов" здійснив небезпечний маневр проти крейсера США "Чанселорсвіль", озброєного керованими ракетами.
Військово-морські сили США назвали інцидент за участю американського військового корабля "Чанселорсвіль" і російського есмінця "Адмірал Виноградов" "небезпечним і непрофесійним", пише "Радіо Свобода".
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"Голос Америки" пише що, у США назвали поведінку російського корабля "небезпечною та непрофесійною".
У той час, як на "Чанселорсвілі" проводилась посадка гелікоптера, і корабель рухався стабільним курсом з постійною швидкістю, російський корабель провів маневр, рухаючись ззаду праворуч від "Чанселорсвіля", прискорився і зблизився на небезпечну відстань 50 -00 футів (15-30 метрів),
– мовиться у заяві ВМС США.
Там зазначають, що це змусило корабель "Чанселорсвіль" перевести всі двигуни на повний задній хід і здійснити маневр, аби уникнути зіткнення.
Натомість у прес-службі Тихоокеанського флоту Росії стверджують, що американський військовий корабель "Чанселорсвіль" "несподівано змінив курс" Це Російський флот назвав "небезпечним маневром".
Відео небезпечного маневру російського корабля: