Російський есмінець ледь не врізався у крейсер ВМС США: відео

У Філіппінському морі російський есмінець "Адмірал Виноградов" здійснив небезпечний маневр проти крейсера США "Чанселорсвіль", озброєного керованими ракетами.

Військово-морські сили США назвали інцидент за участю американського військового корабля "Чанселорсвіль" і російського есмінця "Адмірал Виноградов" "небезпечним і непрофесійним", пише "Радіо Свобода".

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"Голос Америки" пише що, у США назвали поведінку російського корабля "небезпечною та непрофесійною".

У той час, як на "Чанселорсвілі" проводилась посадка гелікоптера, і корабель рухався стабільним курсом з постійною швидкістю, російський корабель провів маневр, рухаючись ззаду праворуч від "Чанселорсвіля", прискорився і зблизився на небезпечну відстань 50 -00 футів (15-30 метрів),

– мовиться у заяві ВМС США.

Там зазначають, що це змусило корабель "Чанселорсвіль" перевести всі двигуни на повний задній хід і здійснити маневр, аби уникнути зіткнення.

Натомість у прес-службі Тихоокеанського флоту Росії стверджують, що американський військовий корабель "Чанселорсвіль" "несподівано змінив курс" Це Російський флот назвав "небезпечним маневром".

BREAKING: While recovering its helicopter #USSChancellorsville was forced to

execute all engines back full to avoid collision with #Russian destroyer

Udaloy I, which had come from behind and alongside within 50-100 feet in the

Phillippine Sea. (2/2)https://t.co/rIaL3TONo6 — U.S. Navy (@USNavy) 7 червня 2019 р.

Відео небезпечного маневру російського корабля: