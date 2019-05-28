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      Катери ЗСУ провели бойові навчання в Азовському морі: видовищне відео

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      Військові моряки ЗСУ провели бойові навчання в Азовському морі
      Військові моряки ЗСУ провели бойові навчання в Азовському морі / Скрін з відео

      Українські військові моряки провели в Азовському морі бойові навчання на малих броньованих катерах "Кременчук" та "Лубни". Вони відпрацювали маневри з практичними стрільбами з кормового та носового артилерійських модулів.

      Навчання у морі проводилися за підтримки морської авіації. Для цього був залучений вертоліт Мі-14 морської авіаційної бригади Військово-морських сил ЗСУ.

      Читайте також: Що Росія зараз робить у Чорному й Азовському морях: заява Міноборони

      Морська компонента Об'єднаних сил готова до реагування на загострення ситуації в районі відповідальності,
      – додали в штабі ООС.

      Загалом під час навчань моряки відпрацювали тактичне маневрування, вихід в атаку на виявлену морську ціль з використанням сучасних цифрових засобів радіоелектронної боротьби та тренування з протиповітряної оборони та зв’язку.

      Такі навчання дають можливість підвищити злагодженість екіпажів військових катерів та утримувати на належному рівні готовність моряків реагувати на розвиток подій в районі відповідальності.

       

      До слова, у квітні українські моряки мали змогу понавчатися у військових НАТО. Так, ракетний катер Військово-морських сил ЗСУ "Прилуки" спільно із фрегатом Королівських ВМС Канади "Торонто" провели навчання в Чорному морі. Судна виконали завдання з тактичного маневрування, провели сумісні практичні артилерійські стрільби та потренувалися з українською військовою авіацією.

      Під час навчань на борту ракетного катера "Прилуки" перебували операційні офіцери з фрегату НАТО, які й керували українським та канадським кораблями під час виконання завдань. Канадські військові високо оцінили підготовку українських моряків і відзначили чудову вправність екіпажу під час проведення стрільб.

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      Теги: Новини України Збройні сили України Операція Об'єднаних сил Водний транспорт
      Джерело: 24 канал
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