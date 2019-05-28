Катера ВСУ провели боевые учения в Азовском море: зрелищное видео

Украинские военные моряки провели в Азовском море боевые учения на малых бронированных катерах "Кременчуг" и "Лубны". Они отработали маневры с практическими стрельбами из кормового и носового артиллерийских модулей.

Учения в море проводились при поддержке морской авиации. Для этого был привлечен вертолет Ми-14 морской авиационной бригады Военно-морских сил ВСУ.

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Морская компонента Объединенных сил готова к реагированию на обострение ситуации в районе ответственности,

– добавили в штабе ООС.

Всего в ходе учений моряки отработали тактическое маневрирование, выход в атаку на обнаруженную морскую цель с использованием современных цифровых средств радиоэлектронной борьбы и тренировки по противовоздушной обороне и связи.

Такие учения дают возможность повысить слаженность экипажей военных катеров и удерживать на должном уровне готовность моряков реагировать на развитие событий в районе ответственности.

К слову, в апреле украинские моряки имели возможность поучиться в военных НАТО. Так, ракетный катер ВМС ВСУ "Прилуки" совместно с фрегатом Королевских ВМС Канады "Торонто" провели учения в Черном море. Суда выполнили задачи по тактическому маневрированию, провели совместные практические артиллерийские стрельбы и потренировались с украинской военной авиацией.

Во время учений на борту ракетного катера "Прилуки" находились операционные офицеры с фрегата НАТО, которые и руководили украинским и канадским кораблями во время выполнения заданий. Канадские военные высоко оценили подготовку украинских моряков и отметили замечательную ловкость экипажа во время проведения стрельб.