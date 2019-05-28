15:14
28 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРОПАРЛАМЕНТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Гундяй строит по 8 храмов в сутки
      Вєсті Кремля
      22:47, 27 мая
      Вести.UA: Партия "Зважени" от Мосийчука. Украинская "Игра престолов"
      Вєсті.UA
      21:51, 27 мая
      Искать ветер в поле: как работают "черные" нотариусы и почему их почти невозможно найти
      ЦРУ
      09:00, 24 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 1
      Згадати все
      14:38, 23 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРОПАРЛАМЕНТ

      Катера ВСУ провели боевые учения в Азовском море: зрелищное видео

      133 Читати новину українською
      Военные моряки ВСУ провели боевые учения в Азовском море
      Военные моряки ВСУ провели боевые учения в Азовском море / Скрин с видео

      Украинские военные моряки провели в Азовском море боевые учения на малых бронированных катерах "Кременчуг" и "Лубны". Они отработали маневры с практическими стрельбами из кормового и носового артиллерийских модулей.

      Учения в море проводились при поддержке морской авиации. Для этого был привлечен вертолет Ми-14 морской авиационной бригады Военно-морских сил ВСУ.

      Читайте также: Что Россия сейчас делает в Черном и Азовском морях: заявление Минобороны

      Морская компонента Объединенных сил готова к реагированию на обострение ситуации в районе ответственности,
      – добавили в штабе ООС.

      Всего в ходе учений моряки отработали тактическое маневрирование, выход в атаку на обнаруженную морскую цель с использованием современных цифровых средств радиоэлектронной борьбы и тренировки по противовоздушной обороне и связи.

      Такие учения дают возможность повысить слаженность экипажей военных катеров и удерживать на должном уровне готовность моряков реагировать на развитие событий в районе ответственности.

       

      К слову, в апреле украинские моряки имели возможность поучиться в военных НАТО. Так, ракетный катер ВМС ВСУ "Прилуки" совместно с фрегатом Королевских ВМС Канады "Торонто" провели учения в Черном море. Суда выполнили задачи по тактическому маневрированию, провели совместные практические артиллерийские стрельбы и потренировались с украинской военной авиацией.

      Во время учений на борту ракетного катера "Прилуки" находились операционные офицеры с фрегата НАТО, которые и руководили украинским и канадским кораблями во время выполнения заданий. Канадские военные высоко оценили подготовку украинских моряков и отметили замечательную ловкость экипажа во время проведения стрельб.

      blog_ava
      Петиция за отставку Зеленского собрала 60 тысяч голосов, ее направили на рассмотрение
      сегодня
      18425
      Теги: Новости Украины Водный транспорт Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Информационный фронт уволил куратора "ЛДНР": в любом случае ничего хорошего Украине не сулит
      сегодня , 15:10 Информационный фронт уволил куратора "ЛДНР": в любом случае ничего хорошего Украине не сулит
      Злой Одессит 248
      Коломойский и дефолт: почему предложение олигарха не выгодно для Украины
      сегодня , 14:20 Коломойский и дефолт: почему предложение олигарха не выгодно для Украины
      Євгенія Мазур 1537
      "Мост Кличко" и его трещины: что нужно знать о строительстве и открытии
      сегодня , 13:47 "Мост Кличко" и его трещины: что нужно знать о строительстве и открытии
      273
      "Папа Карло" вышел из тени, или Коалиция для Коломойского
      сегодня , 12:17 "Папа Карло" вышел из тени, или Коалиция для Коломойского
      Блог Соцмережі 2172
      Роскошные дома на государственных землях: как чиновники захватывают территории Пущи-Водицы
      сегодня , 01:00 Роскошные дома на государственных землях: как чиновники захватывают территории Пущи-Водицы
      811
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук