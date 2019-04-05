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      Катер ВМС и корабль НАТО провели стрельбы в Черном море: зрелищные фото и видео

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      Корабль НАТО и военные ВМС ВСУ провели стрельбы в Черном море
      Корабль НАТО и военные ВМС ВСУ провели стрельбы в Черном море / mil.gov.ua

      Ракетный катер Военно-морских сил ВСУ "Прилуки" совместно с фрегатом Королевских ВМС Канады "Торонто" провели учения в Черном море. Суда выполнили задание по тактическому маневрированию, провели совместные практические артиллерийские стрельбы и потренировались с украинской военной авиацией.

      Во время учений на борту ракетного катера "Прилуки" находились операционные офицеры с фрегата НАТО, которые и руководили украинским и канадским кораблями во время выполнения заданий. Канадские военные высоко оценили подготовку украинских моряков и отметили замечательную сноровку экипажа во время проведения стрельб.

      Читайте также: Россия не может указывать, – Столтенберг о намерениях НАТО в отношении Украины и Черного моря

      Россия до сих пор пытается контролировать ситуацию в акватории Черного моря и даже за этими тренировками украинских и канадских военных пристально следил российский корабль-разведчик "Иван Хурс".

      Несмотря на нежелательных гостей, все мероприятия были выполнены на высоком уровне и в полном объеме. Это еще раз доказывает, что углубление сотрудничества между флотами стран НАТО и Украины способствует укреплению стабильности и безопасности в Черноморском регионе,
      - отметили в Минобороны.


      Украинские моряки провели совместные учения с кораблями НАТО

      Эти совместные тренировки типа PASSEX" в акватории Черного моря стали завершением посещения Украины отрядом кораблей НАТО.

      В то же время, командир фрегата "Торонто" рассказал, что Вторая постоянная военно-морская группа НАТО будет находиться в Черном море в течение трех недель согласно конвенции Монтре. А уже на следующей неделе она примет участие вместе со странами членами НАТО в операции "Морской щит".

       


      Корабль НАТО провел учения с моряками ВМС Украины в Черном море

      Что известно о вхождении кораблей НАТО в Черное море?
      Два корабля из состава 2-й постоянной военно-морской группы НАТО вошли в Черное море еще в конце марта. В России же на это сразу отреагировали, начав за ними слежку.

      Впоследствии в НАТО заверили, что заход кораблей в Одессу было запланирован давно, и он никак не связанным с выборами президента, которые прошли 31 марта. Также в Северо-Атлантическом альянсе анонсировали совместные учения с военными украинских ВМС. Кроме того, капитаны судов во время пребывания в Одессе должны провести встречу с военными Вооруженных сил Украины и работу с моряками ВМС. 1 апреля в Одессу прибыли военные корабли НАТО – в частности, канадское судно "Торонто" и испанский фрегат "Санта-Мария".

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      Теги: Новости Украины Міністерство оборони України Вооруженные силы Украины Канада Чорное море НАТО Водный транспорт
      Источник: 24 канал
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