Катер ВМС и корабль НАТО провели стрельбы в Черном море: зрелищные фото и видео

Ракетный катер Военно-морских сил ВСУ "Прилуки" совместно с фрегатом Королевских ВМС Канады "Торонто" провели учения в Черном море. Суда выполнили задание по тактическому маневрированию, провели совместные практические артиллерийские стрельбы и потренировались с украинской военной авиацией.

Во время учений на борту ракетного катера "Прилуки" находились операционные офицеры с фрегата НАТО, которые и руководили украинским и канадским кораблями во время выполнения заданий. Канадские военные высоко оценили подготовку украинских моряков и отметили замечательную сноровку экипажа во время проведения стрельб.

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Россия до сих пор пытается контролировать ситуацию в акватории Черного моря и даже за этими тренировками украинских и канадских военных пристально следил российский корабль-разведчик "Иван Хурс".

Несмотря на нежелательных гостей, все мероприятия были выполнены на высоком уровне и в полном объеме. Это еще раз доказывает, что углубление сотрудничества между флотами стран НАТО и Украины способствует укреплению стабильности и безопасности в Черноморском регионе,

- отметили в Минобороны.



Украинские моряки провели совместные учения с кораблями НАТО

Эти совместные тренировки типа PASSEX" в акватории Черного моря стали завершением посещения Украины отрядом кораблей НАТО.

В то же время, командир фрегата "Торонто" рассказал, что Вторая постоянная военно-морская группа НАТО будет находиться в Черном море в течение трех недель согласно конвенции Монтре. А уже на следующей неделе она примет участие вместе со странами членами НАТО в операции "Морской щит".

Відео з навчань українського ракетного катеру «Прилуки» з фрегатом Королівських Військово-Морських Сил Канади «Торонто».

Це варто побачити! pic.twitter.com/359bsBKHQv — Defence of Ukraine (@DefenceU) 5 април 2019 г.



Корабль НАТО провел учения с моряками ВМС Украины в Черном море

Что известно о вхождении кораблей НАТО в Черное море?

Два корабля из состава 2-й постоянной военно-морской группы НАТО вошли в Черное море еще в конце марта. В России же на это сразу отреагировали, начав за ними слежку.



Впоследствии в НАТО заверили, что заход кораблей в Одессу было запланирован давно, и он никак не связанным с выборами президента, которые прошли 31 марта. Также в Северо-Атлантическом альянсе анонсировали совместные учения с военными украинских ВМС. Кроме того, капитаны судов во время пребывания в Одессе должны провести встречу с военными Вооруженных сил Украины и работу с моряками ВМС. 1 апреля в Одессу прибыли военные корабли НАТО – в частности, канадское судно "Торонто" и испанский фрегат "Санта-Мария".